Osa: oggi riunione per analizzare candidature a segreteria generale (6)

- Contro la candidatura Almagro potrebbe schierarsi un fronte di governi che nel tempo hanno predicato una minore ingerenza dell'Osa proprio nelle vicende venezuelane. Un asse che potrebbe fare capo al Messico e - secondo ricostruzioni stampa - all'Argentina. Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha sfilato il paese dal gruppo di Lima predicando il rispetto della politica interna dei paesi terzi e offrendosi come mediatore per una soluzione politica della crisi affidata al dialogo tra le parti. Il paese nordamericano ha al tempo stesso censurato la scelta di Almagro - e del Consiglio - di riconoscere la delegazione dell'oppositore Juan Guaidò come rappresentante ufficiale del Venezuela, a fronte dell'uscita del paese proclamata da Maduro. Nei primi contatti bilaterali, il governo argentino di Alberto Fernandez ha da parte sua riconosciuto che c'è buona sintonia con la linea di politica regionale fissata dal Messico. (Was)