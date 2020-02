Disabilità: sindacati, centinaia di famiglie escluse da contributi assistenza, comune e regione si muovano (2)

- "Per questo motivo, lo scorso 31 gennaio abbiamo già espresso la nostra preoccupazione all'assessore del Comune di Roma Mammì e all'assessore Regionale Troncarelli chiedendo un incontro congiunto per cercare insieme tutte le soluzioni utili nel merito - continuano i sindacati nella nota -. Con la Regione abbiamo un incontro fissato il prossimo 18 febbraio; da parte del Comune, invece, un silenzio tombale. Ritenendo che il tema sia di stretta urgenza, attualità e importanza, la questione sarà sicuramente affrontata in occasione del prossimo Attivo unitario che abbiamo convocato il 21 febbraio e incentrato proprio sulle Politiche sociali a Roma e nell'area metropolitana. Nel frattempo, rinnoviamo la nostra contrarietà verso la scelta attuata, chiediamo al Comune di Roma la massima attenzione al tema della disabilità gravissima e un incontro urgente per individuare la migliore soluzione per famiglie che già subiscono il dolore e la fatica quotidiana della cura e assistenza ad un disabile gravissimo e, invece, si sono trovate improvvisamente senza il sostegno economico percepito fino allo scorso dicembre", concludono Cgil Roma Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio. (Com)