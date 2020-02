Whirlpool: De Luca, verificare condizioni per tenere l'azienda

- Quest’oggi a “Barba e capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc, è intervenuto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, il quale, sul caso Whirlpool, ha detto: “Questa multinazionale ha deciso di lasciare la Campania, o perlomeno Napoli, avviandosi al percorso di fuoriuscita dall'Italia. Bisogna verificare fino in fondo quali sono le condizioni necessarie per tenere qui Whirlpool”. (Ren)