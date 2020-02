RPT - Famiglia: Bonetti a "la Repubblica", già dal 2021 un assegno universale per i figli (2)

- Ripetizione con titolo corretto - Più concretamente, "innanzitutto l'assegno universale per tutti i figli dalla nascita all'età adulta, a partire dal l° gennaio 2021". Un assegno per ogni bambino tra 1 100 e i 250 euro al mese, era l'ipotesi. "Sono matematica di formazione, non do cifre a caso, perché sarà il ministero dell'Economia a fare i conti. Posso dire che tutti i figli riceveranno un assegno e il "quanto" sarà in base al reddito, perché è un incentivo a valorizzare ogni figlio in quanto cittadino di cui ci dobbiamo prendere cura. Le famiglie riceveranno soldi che non saranno tassati". Poi altre misure: "Il riconoscimento delle spese educative. Le famiglie investono risorse per l'educazione dei figli e questo è un valore. Le spese vanno rimborsate o defiscalizzate. Mi riferisco alle spese per gli asili nido, per la baby sitter e, quando i figli crescono, ai corsi di musica, sport...". Sembra iI libro delle buone intenzioni. "Ma già da questo 2020 c'è il contributo da 1.500 a 3.000 euro all'anno per gli asili nido. Oltre all'assegno di natalità per ogni figlio nel primo anno di vita che vada 80 a 160 euro, a seconda delle fasce di reddito. Abbiamo stanziato un fondo di un miliardo che, con altri contributi, arriva a 2 miliardi Non bastano? Non bastano. Ma dovremo riorganizzare il sistema delle detrazioni nell'ambito anche della riforma dell'lrpef". "Ci tengo molto - continua - a ricordare inoltre la misura dei congedi parentali: anche peri padri sarà previsto un congedo obbligatorio fino a un mese. E come incentivo al lavoro femminile, immaginiamo un sostegno economico post maternità perché non risulti poco conveniente rientrare al lavoro. Sono misure che stiamo concordando con la ministra Catalfo". Quanto alle coperture, "le troveremo perché è una priorità, il governo tutto si impegna: non ho dubbi", ha concluso Bonetti. (Rin)