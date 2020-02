Italia-Mali: presidente Keita oggi in Vaticano, atteso incontro con papa Francesco

- Il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, è atteso oggi in Vaticano dove sarà ricevuto da papa Francesco, nel quadro della sua visita ufficiale iniziata lunedì a Roma. Il capo dello Stato maliano incontrerà quindi la comunità del Mali residente in Italia nel suo hotel, dopo essere intervenuto ieri al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), dove ha inaugurato la 43ma sessione del Comitato esecutivo dell'agenzia. Ieri Keita ha poi incontrato il direttore generale dell'agenzia onusiana Qu Dongyu, il presidente del Fondo Gilbert Houngbo ed il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale (Pam), David Beasley. E' stato quindi ricevuto in Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, alla presenza anche della viceministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Emanuela del Re. (segue) (Res)