Italia-Mali: presidente Keita oggi in Vaticano, atteso incontro con papa Francesco (2)

- All'Ifad Keita ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché si unisca agli sforzi africani di solidarietà per sradicare la fame e la povertà nella regione del Sahel. Il capo dello Stato maliano ha concentrato la sua attenzione sul tema "Investire in sistemi alimentari sostenibili per porre fine alla fame entro il 2030", e ha sottolineato che in questo contesto di crescente insicurezza "circa 4,3 milioni di donne, uomini e bambini sono minacciati dall'insicurezza alimentare". Nel Sahel, ha aggiunto, la situazione è particolarmente drammatica, con attacchi che negli ultimi mesi sono aumentati di cinque volte in Burkina Faso, Mali e Niger rispetto al 2016, provocando lo sfollamento di milioni di persone e creando gravi carenze di cibo in molte regioni. (segue) (Res)