Italia-Mali: presidente Keita oggi in Vaticano, atteso incontro con papa Francesco (3)

- Keita ha sottolineato che i gruppi "terroristi" attivi nella regione del Sahel stanno mettendo a dura prova anche buone produzioni agricole: "Abbiamo avuto un raccolto record di 10 milioni di tonnellate di grano, ma non è ancora sufficiente", ha detto il capo dello Stato, segnalando che il problema è "raggiungere le aree bloccate dai conflitti". La scorsa settimana, le agenzie delle Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per milioni di persone che sono ora affamate in Burkina Faso, Mali e Niger a causa di un rapido peggioramento della crisi della sicurezza e dei cambiamenti climatici. I tre paesi stanno registrando un aumento del numero di incidenti di sicurezza, inclusi attacchi di gruppi armati e conflitti di comunità a causa delle risorse limitate dai cambiamenti climatici. (segue) (Res)