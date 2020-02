Pordenone: impediva adozione cani per truffare enti locali, 1 indagata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Pordenone ha eseguito un decreto di ispezione locale presso la sede legale di un canile insieme con il reparto ricovero e custodia permanente, e indagato la proprietaria, una 70enne, per i reati di truffa ai danni dello stato e peculato. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno consentito di riscontrare una serie di comportamenti illeciti che avrebbero permesso di sfruttare gli animali d’affezione , almeno 400 solamente negli ultimi due anni, per garantirsi continuativamente per un lungo periodo introiti illeciti in danno dei 58 Comuni convenzionati tra Friuli Venezia Giulia e Veneto (48 in provincia di Pordenone e 10 in provincia di Udine e Venezia), in forza della vigente legge regionale in materia di affido, emergendo chiari e precisi elementi indizianti in merito alla consumazione di truffe sistematiche ai danni dei citati Enti locali, concernenti le spese per il mantenimento degli animali in canile. Gli animali sarebbero stati ricoverati senza l’attuazione delle procedure di riabilitazione previste e in più occasioni sarebbero stati spostati nell'abitazione privata della proprietaria sottraendo in questo modo gli animali da ogni possibilità di adozione e in piena violazione delle normative sanitarie regionali, fatti per i quali risulta tuttora pendente un provvedimento di diffida e ordine di sgombero esecutivo, emesso dalla competente Azienda Sanitaria. Durante le operazioni il personale operante è stato coadiuvato da 8 veterinari comportamentalisti presenti in qualità di Ctu. In particolare, l’indagata avrebbe isolato gli esemplari in box singoli affinché non sviluppassero socialità e condizioni di sviluppo idonee alla loro futura adozione, per assicurarsi così il mantenimento della diaria fatturata ai Comuni affidatari, in alcuni casi avrebbe collocato esemplari di taglie diverse in aree comuni in condizioni di “branco”, per impedire che questi sviluppassero affezione per l’uomo. (Ren)