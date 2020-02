Imprese: Bianchi (Confindustria), Ue spinge verso elettrificazione, al 2018 gamma elettrica solo 0,5 per cento mercato

- ll direttore Politiche industriali di Confindustria, Andrea Bianchi, intervenendo in audizione sul settore automotive italiano e la razionalizzazione del mercato elettrico, davanti ai membri della commissione Industria del Senato, si è soffermato sugli obiettivi di sostenibilità che il settore deve raggiungere, a cominciare dalla decarbonizzazione fissata al 2030: per quanto riguarda la regolamentazione specifica sulla riduzione di emissioni di Co2, "al 2020 le case automobilistiche devono avere una media di Co2 pari a 95 grammi per chilometro, il meno 15 per cento al 2025 e il meno 37,5 per cento al 2030". E' evidente, ha continuato Confindustria, che "per raggiungere questi obiettivi ogni casa automobilistica deve avere un contributo di auto elettriche. Il regolamento sulla C02 dell'auto spinge verso l'elettrificazione della mobilità", il che comporterà un "cambiamento significativo del mercato dell'automotive, con uno spostamento molto significativo del mix energetico o di vettore energetico". Il direttore Politiche industriali di Confindustria, a tal proposito, ha anche ricordato come "al 2018 la struttura del mecato" sia "ancora nettamente caratterizzata da motorizzazioni tradizionali: il 51 per cento del mercato è di autovetture diesel, il 35,5 a benzina, l'8,5 a gas, mentre la gamma di elettrici raggiunge circa lo 0,5 per cento del mercato. Per essere in linea con gli obiettivi comunitari - ha spiegato - questo mix deve trasformarsi in modo molto rapido". (Rin)