Ariccia: Silvestroni (Fd'I), grande rammarico per scomparsa sindaco

- "È con profondo rammarico che ho appreso che Roberto Di Felice ci ha lasciati". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni. "Una vita spesa per il suo amore più grande: la città di Ariccia della quale era riuscito nel 2016 a diventare sindaco coronando il suo sogno - aggiunge Silvestroni -. Una grande perdita che lascia un vuoto profondo tra i suoi cari e nell'intera comunità ariccina, ai quali desidero esprimere tutto il mio affetto e personale vicinanza. Ciao Sindaco". (Com)