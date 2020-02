Russia: fonti stampa, Fsb chiede dati utenti di alcuni siti web

- Il Servizio per la sicurezza federale della Russia ha chiesto i dati degli utenti registrati a una decina di siti russi, tra cui Avito, Habr e Rutube. Le autorità di sicurezza hanno chiesto ai gestori dei siti web di fornire le chiavi per decrittografare la corrispondenza degli utenti, nonché di garantire “l'accesso 24 ore su 24 al loro sistema di informazioni”. Una fonte del portale "Meduza" ha riferito che le richieste sono state inviate dall'Fsb "al culmine delle proteste di Mosca", avvenute durante la scorsa estate e causate dalla mancata registrazione di alcuni candidati indipendenti alle elezioni per la Duma cittadina. Le richieste sono state inviate ai siti inseriti nel registro dei provider stilato dal Servizio federale per la supervisione delle telecomunicazioni (Roskomnadzor) nell'estate dello scorso anno. Secondo la legge russa, le società registrate nella lista sono tenute a conservare i contenuti della corrispondenza dei russi per sei mesi e a trasmetterli su richiesta delle forze dell'ordine.(Rum)