Egitto: ministro Di Maio a "la Repubblica", chiediamo verità ma l'ambasciatore resta (2)

- Una storia che sembra ripetere quella lasciata al buio dl Giulio Regeni. L'Egitto non ha ancora dato le risposte che la famiglia e il nostro Paese chiedono. "Ho avuto modo di incontrare i genitori di Giulio Regeni e pubblicamente ho detto una cosa molto chiara: l'obiettivo che ci siamo dati fin dalla nascita di questo governo è la riattivazione del dialogo tra le procure, che era rimasto interrotto per un anno. Il 14 gennaio c'è stato un primo incontro tecnico, adesso -quando Roma avrà nominato il suo nuovo procuratore capo - dovrà esserci un vertice ai massimi livelli. Quella sarà la prova del nove delle disponibilità". "Non sono Alice nel paese delle meraviglie, - aggiunge il ministro - so che non sarà facile, ma mi aspetto concretezza. vogliamo che i colpevoli siano individuati e puniti. Questo processo di conoscenza e di richiesta di giustizia però può essere portato avanti solo avendo un ambasciatore lì. Lo stesso vale per l'aiuto che possiamo dare a Patrick Zaky proprio per il fatto che al Cairo l'Italia c'è". (segue) (Res)