Egitto: ministro Di Maio a "la Repubblica", chiediamo verità ma l'ambasciatore resta (3)

- Di Maio spiega che rapporti deve avere l'Italia con l'Egitto? "Quando abbiamo affrontato íl tema libico non si è potuto prescindere dal lavorare anche con l'Egitto, che oggi siede alla conferenza di Berlino ed è cruciale per la stabilizzazione del Mediterraneo e perla questione energetica. Ma posso garantire che ogni volta che vediamo al Sisi, sia io che il premier Conte, la prima questione che poniamo è quella della verità su Regeni". L'inviato Ue per la Libia Josep Borrell ha chiesto all'Italia di dire sì al ritorno in mare della missione Sophia. "Noi insistiamo affinché la missione europea attui un embargo delle armi serio nei confronti di entrambe le fazioni in lotta. E le armi arrivano via aerea, via mare e via terra. Soprattutto via aerea e via terra. Il primo modo per accertarsi che in Libia non entrino armi è il controllo aereo, attraverso i satelliti e i droni. La missione Sophia così come l'abbiamo conosciuta incontra diverse contrarietà a livello europeo". C'è la paura dell'Austria che sia un pull factor per i migranti. "È chiaro che la missione può avere anche un dispiegamento navale, ma servono regole di ingaggio esclusivamente sul rispetto dell'embargo". La legge del mare e le leggi internazionali impongono il salvataggio dei profughi. "Certo, la legge del mare va seguita, ma i migranti devono essere accolti dal Paese di bandiera della nave". (segue) (Res)