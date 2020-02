Egitto: ministro Di Maio a "la Repubblica", chiediamo verità ma l'ambasciatore resta (4)

- La prima cosa da fare è trovare un posto sicuro. Non servono a molto le tardive richieste italiane di modifica al memorandum libico, se Unhcr ha dovuto chiudere un centro perché è impossibile garantire l'incolumità di operatori e migranti. "Intanto è molto importante che Unhcr abbia detto che rimane in Libia, perché il suo ruolo è quello dell'Oim sono fondamentali affinché si rispettino gli accordi di Berlino, si chiudano i centri di detenzione e si aprano centri di accoglienza controllati dall'Onu. Ma in Libia la sicurezza si sta deteriorando, con il blocco degli introiti derivati dal petrolio il governo presto non avrà i soldi per pagare i servizi essenziali. Il problema non riguarda solo i 3 mila profughi nei centri, ma l'intero popolo libico e i 700 mila immigrati presenti sul territorio che potrebbero muoversi su altre rotte". Il ministro ha assicurato che il diciassettenne rimasto in Cina, nel Wuhan, sarà presto a casa, ma le 24 ore di cui aveva parlato sono già trascorse. "Un aereo dell'aeronautica è già pronto per andarlo a prendere dall'altra parte del mondo. Ci sono dei tempi tecnici da rispettare, ma si tratta di problemi burocratici. La volontà politica non c'entra. Ho parlato con i suoi genitori, che lo hanno sentito. Niccolò sta bene e sarà presto in Italia". Quanto alla gara tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni per accreditarsi con l'amministrazione americana di Donald Trump, "più che compiacere Trump, mi sembra che siano in competizione tra loro. Perché non li sento parlare dei dazi che colpiscono le nostre imprese?", ha concluso Di Maio. (Res)