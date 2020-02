Usa: il socialista Sanders vince le primarie in New Hampshire, "per Trump è l'inizio della fine"

Washington, 12 feb 09:42 - (Agenzia Nova) - Abbiamo appena vinto le primarie del New Hampshire: quello che abbiamo fatto insieme qui non è nulla di meno dell'inizio di una rivoluzione politica. Lo ha annunciato Bernie Sanders, al termine dello scrutinio dei voti nello Stato del New England in occasione delle primarie del Partito democratico Usa. "Grazie a questa vittoria vinceremo anche le prossime", ha aggiunto il senatore socialista che si è aggiudicato il secondo turno delle primarie dem con il 26 per cento dei consensi, staccando di meno di due punti l'ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg. "Questa vittoria è l'inizio della fine di Donald Trump. Sconfiggeremo il presidente più pericoloso della storia moderna di questo paese", ha aggiunto ancora il senatore del Vermont.





