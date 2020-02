Armenia: premier approva lista dei membri nuova commissione per le riforme costituzionali

- Il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, ha firmato un decreto per la creazione di una commissione speciale per le riforme costituzionali approvandone anche la composizione. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”. Stando alle informazioni diffuse, la commissione conterà in tutto 16 membri: il ministro della Giustizia Rustam Badasyan; il rappresentante speciale del paese alla Corte europea per i diritti dell’uomo, Eghishe Kirakosyan; il difensore civico Arman Tatoyan; il presidente della commissione parlamentare per gli affari legali Vladimir Vardanyan; il giudice Vigen Kocharyan, membro del Consiglio supremo giudiziario; il rappresentante dell’organizzazione non governativa dell’Unione dei cittadini informati, Daniel Ioanissyan; il rappresentante dell’Associazione degli avvocati armeni Karen Zadoyan; i parlamentari Vahagn Hovakimyan (My Step), Gevorg Petrosyan (Armenia Prospera) e Taron Simonyan (Armenia Luminosa); e gli avvocati Anahit Manasyan, Artur Ghambaryan, Armen Mazmanyan, Arsen Tavadyan, Levon Gevorgyan e Tigran Markosyan. (Res)