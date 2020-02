Ue: von der Leyen su negoziati Qfp, almeno 25 per cento bilancio a lotta cambio climatico

- I negoziati sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Unione europea, ovvero il bilancio europeo per il periodo 2021-2027, non saranno semplici e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, non accetterà alcun risultato che non garantisca che almeno il 25 per cento venga stanziato per lottare contro il cambiamento climatico. Lo ha detto von der Leyen in aula a Strasburgo nel dibattito sul Qfp. "La settimana prossima avremo il Consiglio straordinario sul bilancio pluriennale dell'Ue. E' un momento importante per l'Europa", ha iniziato von der Leyen che ha aggiunto che "la linea di partenza è positiva perché le tre istituzioni, Parlamento, Consiglio e Commissione, sono d'accordo sull'agenda strategica". Gli obiettivi politici sono "ambiziosi". Primo fra tutti quello di arrivare alla neutralità climatica entro il 2050 perché "con una economia pulita possiamo avere nuovi posti di lavoro sostenibili per il futuro". Secondo von der Leyen, "se il bilancio non verrà approvato, l'anno prossimo non saremo in grado di avviare il lavoro sulle nuove priorità finanziandole con il nuovo bilancio". Per la presidente dell'esecutivo europeo "è giunto il momento di decidere" e "tutti dobbiamo essere pronti a trovare un equilibrio tra le vecchie e le nuove priorità". (segue) (Beb)