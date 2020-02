Ue: von der Leyen su negoziati Qfp, almeno 25 per cento bilancio a lotta cambio climatico (2)

- In aula, von der Leyen ha spiegato che "molti paesi membri difendono la politica coesione. E giustamente. E molti paesi membri difendono la Politica agricola comune. E giustamente. Però mi aspetto di vedere la stessa dedizione nella difesa delle nostre nuove priorità. Perché quando firmeremo il bilancio, tutti si rivolgeranno a Parlamento e a Commissione e chiederanno" il programma Horizon, Erasmus, i finanziamenti per l'immigrazione, per la digitalizzazione, per le infrastrutture e "dobbiamo garantire che queste nuove priorità ottengano l'attenzione che meritano". Bisogna "dare risultati" per un bilancio che sappia investire nelle start-up digitali, per sfruttare il potenziale dell'intelligenza artificiale, per rendere l'Europa leader nella ricerca, per mostrare la solidarietà europea in caso di catastrofi, per affrontare le cause della migrazione, per dare futuro ai giovani, per creare l'Europa della sicurezza e della difesa. E c'è "bisogno di un bilancio che agista contro il cambiamento climatico e questo deve essere visibile a cittadini e imprese". (segue) (Beb)