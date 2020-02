Ue: von der Leyen su negoziati Qfp, almeno 25 per cento bilancio a lotta cambio climatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo von der Leyen, "il successo di questi negoziati sul bilancio dipenderà dai mezzi che metteremo a disposizione per finanziare il Green deal europeo. Non accetterò alcun risultato che non garantisca che almeno il 25 per cento del bilancio venga stanziato per lottare contro il cambiamento climatico". Questo perché, "se non avremo le dotazioni necessarie per sostenere le regioni e i lavoratori più esposti alle conseguenze economiche e sociali delle politiche sul cambiamento climatico, non ce la faremo a ottenere la neutralità climatica. Il green deal per l'Europa verrà realizzato con i cittadini europei, i ricercatori europei, le imprese europee. Oppure non verrà realizzato", ha detto. "Condivido la vostra posizione sulle nuove risorse proprie dell'Ue, che rappresenterebbero un progresso importante. Per questo ho chiesto ai paesi membri di tenere pienamente conto della posizione del Parlamento europeo in materia. Sono convinta che questo darebbe una accelerazione alla realizzazione dei nostri programmi comuni e potremmo alleggerire la pressione sui bilanci nazionali", ha aggiunto. "Lo sappiamo: i negoziati non saranno semplici. Siamo a 27. Abbiamo meno risorse, 75 miliardi di euro in meno sui sette anni. Ma abbiamo più sfide che non possono essere risolte dai singoli paesi membri. Allo stesso tempo, le aspettative per il prossimo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) non potrebbero essere più diversificate. Giungere a un accordo sarà una grandissima sfida. Ma sappiamo che i cittadini non capiranno un fallimento. Questa è una nostra responsabilità comune", ha concluso. (Beb)