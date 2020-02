Egitto: Di Maio, Italia segue da vicino caso Zaki che ricorda quanto accaduto a Regeni

- L’Italia segue da vicino il caso di Patrick George Michel Zaki Suleiman, il giovane ricercatore egiziano e studente dell’Università Alma Mater di Bologna, arrestato lo scorso 7 febbraio al Cairo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook. Il ministro ha sottolineato che l’Italia segue da vicino il caso del giovane ricercatore “che inevitabilmente ci riporta al dolore e alla rabbia per quanto accaduto a Giulio Regeni”, sul quale “non smetteremo mai di cercare la verità”. Il ministro ha ricordato che “sui diritti umani l’Italia non resta in silenzio”.(Res)