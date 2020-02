Viterbo: tentata rapina a Montefiascone, commerciante blocca ladro e lo fa arrestare

- Ieri sera, a Montefiascone nella centralissima Piazza Roma, i carabinieri del nucleo Radiomobile e della stazione hanno arrestato in flagranza di reato per furto un giovane di origini sovietiche che ha tentato di rapinare un trentenne imprenditore del posto e assessore di quel comune. Mentre infatti la vittima stava contando dei soldi a bordo della propria auto, parcheggiata davanti ad un noto ristorante del comune falisco, un uomo con il volto coperto si è avvicinato con fare minaccioso chiedendo di consegnargli il denaro, estraendo una pistola per spaventare l'imprenditore. La vittima è allora riuscita a fuggire all'interno del ristorante e a chiamare i carabinieri. Le pattuglie sono intervenute immediatamente, riuscendo a rintracciare e bloccare l’autore della tentata rapina. All'uomo è stata sequestrata la pistola e il taglierino che aveva con sé ed è stato condotto presso la casa circondariale di Viterbo indagato per tentata rapina aggravata.(Rer)