Cina: coronavirus, casi di infezione giornaliera diminuiti del 48,2 per cento nell'ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi casi di infezione da coronavirus confermati quotidianamente in Cina ha visto una diminuzione del 48,2 per cento tra il 4 e l'11 febbraio, secondo quanto dichiarato oggi in conferenza stampa dalla Commissione nazionale sanitaria della Cina (Nhc). "La situazione è ancora molto grave, ma dopo aver adottato una serie di misure efficaci, ha anche visto alcuni cambiamenti positivi in generale", ha detto ai giornalisti Mi Feng, funzionario della Nhc. (segue) (Cip)