Cina: coronavirus, casi di infezione giornaliera diminuiti del 48,2 per cento nell'ultima settimana (2)

- Mi ha spiegato che il numero di casi sospetti segnalati ogni giorno nella Cina continentale ha visto anche un calo del 37,3 per cento tra il 5 e l'11 febbraio, da 5.328 a 3.342. Mentre i pazienti dimessi dall'ospedale sono aumentati notevolmente, con il tasso di guarigione aumentato dall'1,3 per cento il 27 gennaio al 10,6 per cento l'11 febbraio. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Nhc, 4.740 persone sono state curate e hanno lasciato gli ospedali della Cina continentale entro la mezzanotte di ieri. (segue) (Cip)