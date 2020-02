Cina: coronavirus, casi di infezione giornaliera diminuiti del 48,2 per cento nell'ultima settimana (6)

- "Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus, è ancora in un momento molto difficile, anche se Covid-19 ha un tasso di mortalità inferiore rispetto a Sars e Mers, la città non ha risolto completamente il problema della trasmissione da persona a persona", ha spiegato Zhong Nanshan, consulente medico della Commissione nazionale sanitaria cinese. Un controllo approfondito effettuato ieri ha rilevato tredicimila pazienti con febbre a Huanggang, una città vicina a Wuhan. Il vicepremier Sun Chunlan ha visitato gli ospedali improvvisati di Fang Cang per verificare le condizioni dei pazienti e del personale medico. (segue) (Cip)