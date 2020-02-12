الجزائر في طريقها لاستغلال الغاز الصخري

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- تسير الجزائر إلى استغلال الغاز والبترول الصخري (ثالث أكبر إحتياط في العالم) في الأشهر المقبلة، من خلال مخطط عمل الحكومة الذي تم عرضه، اليوم (الثلاثاء)، أمام نواب البرلمان للمصادقة عليه، على رغم المعارضة الشعبية لهذا المشروع.وأفادت الحكومة في مخطط عملها الجديد أن "ما يتعلق بالمحروقات غير التقليدية (الغاز الصخري والبترول الصخري)، فإن الحكومة ستكثف جهودها لتحديد الإمكانات التي تزخر بها الجزائر من هذه المواد"، مشيرة بالمقابل إلى أنها "ستشرع أيضاً في إجراء دراسات مناسبة حول تأثير استغلال هذه الثروة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وستسهر على أن يحافظ أي استغلال محتمل لها على صحة المواطن والنظم البيئية وعلى وجه الخصوص على الموارد المائية".وكان الرئيس عبد المجيد تبون قال في مقابلة مع عدد من الصحافيين الجزائريين في يناير الماضي، إن "استغلال الغاز الصخري أمر محتوم، لأنها ثروة كبيرة وستمكن الجزائر من المحافظة على مكانتها كأكبر المنتجين للغاز في العالم".وبعد تصريحات الرئيس تبون، خرجت تظاهرات عدة في الجزائر، تزامناً مع الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ فبراير من العام الماضي، رافضة هذا المشروع، والذي يتخوف الجزائريون من تأثيره على المياه الجوفية في الصحراء، باعتبار أن الجزائر تملك أكبر خزان للمياه الجوفية في العالم.ففي نهاية العام 2014 وبداية العام 2015، انتفض سكان مدينة عين صالح (جنوب البلاد)، وعدد من المدن الأخرى، بعد قيام السلطات الجزائرية باستغلال بئر تجريبي للغاز الصخري في ضواحي المدينة الصحراوية، التي تملك احتياطات ضخمة من المياه الجوفية، وأدت انتفاضة السكان إلى تعليق المشروع موقتاً.وانتقد المتظاهرون قيام شركة "توتال" الفرنسية بالإشراف على هذا المشروع، على رغم أن السلطات الفرنسية رفضت الترخيص باستغلال الغاز الصخري على أراضيها، بسبب خطره على الصحة العامة.وفي الحكومة الجزائرية وزيران كانا عبرا عن رفضهما استغلال الغاز الصخري في البلاد، وهما وزير الصناعة فرحات آيت علي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور.وكان آيت علي قال في أحد الحصص الإذاعية إن "الأمريكيين يريدون بيعنا فائضهم من الآلات المستعملة في التنقيب عن الغاز الصخري، وهذا ما دفعهم إلى إرسال ثلاثة وزراء إلى الجزائر في إطار هذا المشروع"، موضحاً أن "الغاز الصخري لن يمنحنا الريع، لأنه نظام مبني على التخطيط السيئ".فيما قال شيتور إن "السلطات الفرنسية منعت توتال من استغلال الغاز الصخري في فرنسا، ولكنها قد تستغله في الجزائر"، مضيفاً أن " الغاز الصخري هو كارثة حقيقية، لأنه سيرهن مستقبل جنوبنا الكبير".وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً في استغلال المحروقات، والتي تعتبر المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد. وكان وزير الطاقة محمد عرقاب صرح أمام لجنة الطاقة في البرلمان الجزائري، في 29 أكتوبر الماضي، أن "60 في المئة من إحتياطات المحروقات في الجزائر تم استنفادها"، مشيراً إلى أن "السبب في ذلك هو ارتفاع الإستهلاك الداخلي، بالإضافة إلى التصدير".فمنذ تراجع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية في العام 2014، تراجع احتياط الصرف في الجزائر من 179 مليار دولار العام 2017، إلى 62 مليار دولار مع نهاية العام 2019، وفق بيانات المصرف المركزي، فيما بلغت نسبة البطالة في البلاد حوالى 11 في المئة.وبسبب الظروف الإقتصادية الصعبة، لجأت حكومة أحمد أويحيى (الموقوف في قضايا فساد) في نوفمبر 2017، إلى الإعتماد على التمويل غير التقليدي، من خلال طبع ما يقارب 50 مليار دولار من العملة المحلية، بضمان من المصرف المركزي للخزينة العامة، يتم دفعها في السنوات المقبلة.(نوفا)