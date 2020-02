Usa-Corea del Nord: consigliere Trump O’Brien, disponibili a nuovo summit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump avrebbe dichiarato ai suoi consiglieri di non essere interessato ad un nuovo summit con il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, prima delle elezioni presidenziali che si terranno negli Usa a novembre. Lo ha riferito lunedì 10 febbraio l’emittente Cnn. I colloqui sulla denuclearizzazione tra Washington e Pyongyang sono in stallo da febbraio dello scorso anno, quando i due leader si sono incontrati ad Hanoi. Nei prossimi mesi Trump concentrerà le proprie energie sulla campagna per la rielezione. Secondo un funzionario anonimo citato dalla Cnn, i negoziati tra Usa e Corea del Nord sono di fatto “morti”, e il governo Usa ha interrotto l’emissione di permessi di viaggio speciali verso Pyongyang. (segue) (Was)