Usa-Corea del Nord: consigliere Trump O’Brien, disponibili a nuovo summit (4)

- L’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (“Kcna”), ha annunciato il 24 gennaio che Ri Son-gwon, ufficiale delle forze armate noto per la sua dura retorica, è stato nominato nuovo ministro degli Esteri del paese. Secondo l’agenzia di stampa, Ri ha presenziato ieri ad un ricevimento per diplomatici stranieri a Pyongyang nella sua nuova veste di ministro. Ri è subentrato a Ri Yong-ho, diplomatico in carriera che aveva coordinato i negoziati sulla denuclearizzazione con gli Usa sin dall’inizio del 2018. Secondo “Kcna”, Ri ha tenuto un discorso durante l’evento di ieri, affermando che “il popolo nordcoreano ha intrapreso una offensiva generale per infrangere le barriere all’avanzata della costruzione socialista tramite l’autosufficienza”, ed ha “delineato pubblicamente la posizione di politica estera” della Corea del Nord. (segue) (Was)