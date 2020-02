Usa-Corea del Nord: consigliere Trump O’Brien, disponibili a nuovo summit (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha dichiarato durante il discorso ufficiale di inizio anno, il 7 gennaio, che il suo paese e l’intera regione hanno un “disperato bisogno” di migliori relazioni con la Corea del Sud, ed ha aggiunto di essere pronto a ripetuti incontri con il leader nordcoreano Kim Jong-un, se necessario. Moon, che aveva assunto un ruolo centrale nell’avvio del dialogo sulla denuclearizzazione tra Stati Uniti e Corea del Nord, è stato progressivamente relegato ad un ruolo secondario, ed oggi ha lamentato l’assenza quasi totale di progressi negoziali nell’arco degli ultimi 12 mesi. Il presidente sudcoreano ha auspicato nuovi colloqui diretti con Kim per rilanciare il processo di normalizzazione delle relazioni inter-coreane, e si è impegnato a proseguire gli sforzi di facilitazione del dialogo tra Washington e Pyongyang. “In un momento di stallo dei colloqui tra Usa e Corea del Nord – e siamo preoccupati anche dai passi indietro nelle relazioni inter-coreane – abbiamo un disperato bisogno di strumenti pratici per rafforzare la cooperazione inter-coreana”, ha detto Moon. (Was)