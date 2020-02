Cina: coronavirus, salito a 1.114 il bilancio delle vittime, 44.653 i casi di infezione

- È salito a 1.114 il bilancio delle vittime del coronavirus Covid-19, e a 44.653 i casi confermati di infezione. Solo la provincia di Hubei, focolaio dell'infezione, ha riferito 1.638 nuovi casi di polmonite da coronavirus l'11 febbraio, con 94 nuovi decessi e 417 casi di guarigione. Il numero totale di infezioni nella provincia è salito a 33.366, con 2.639 pazienti guariti. L'autorità abitativa di Hubei ha annunciato che l'accesso a tutte le aree residenziali della provincia sarà vincolato al controllo della temperatura corporea. "Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus, è ancora in un momento molto difficile, anche se Covid-19 ha un tasso di mortalità inferiore rispetto a Sars e Mers, la città non ha risolto completamente il problema della trasmissione da persona a persona", ha affermato l'epidemiologo Zhong Nanshan, consulente medico della Commissione nazionale sanitaria cinese. L'esperto ha inoltre affermato che il picco dell'epidemia di coronavirus non può essere previsto, ma potrebbe essere raggiunto a metà o fine febbraio. (segue) (Cip)