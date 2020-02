Cina: coronavirus, salito a 1.114 il bilancio delle vittime, 44.653 i casi di infezione (2)

- Un controllo approfondito effettuato ieri ha rilevato tredicimila pazienti con febbre a Huanggang, una città vicina a Wuhan. Il vicepremier Sun Chunlan ha visitato gli ospedali improvvisati di Fang Cang per verificare le condizioni di pazienti e personale medico. La Regione autonoma della Mongolia Interna invierà 30 milioni di yuan (4,3 milioni di dollari) di prodotti agricoli e zootecnici per la provincia di Hubei per soddisfare le esigenze della popolazione. La Commissione sanitaria di Hubei ha dichiarato che i principali ospedali che combattono il coronavirus a Wuhan scontano ancora una carenza di forniture a causa della situazione critica e del pesante carico di lavoro. Ospedali come il Jinyintan e l'Ospedale Centrale hanno chiesto donazioni pubbliche, tra cui forniture come maschere N95 e tute protettive. (segue) (Cip)