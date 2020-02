Cina: coronavirus, salito a 1.114 il bilancio delle vittime, 44.653 i casi di infezione (3)

- Oltre l'83 per cento dei casi di infezione da coronavirus collettivi si è verificato nelle famiglie e altri casi si sono verificati in luoghi come ospedali, ristoranti, villaggi rurali, supermercati e negozi, aziende e trasporti pubblici, secondo l Commissione nazionale sanitaria cinese. Come epicentro dell'infezione, Wuhan ha visto il numero di nuovi casi sospetti raggiungere il picco il 5 febbraio con 2.071, scendendo ai 961 casi lunedì. La Commissione sanitaria municipale di Shanghai ha fatto sapere che 3.853 ospedali e istituti medici di Shanghai con 77.700 medici e 97.100 infermieri possono soddisfare ampiamente le esigenze della città in termini di prevenzione e controllo del coronavirus, nonché servizi medici. (Cip)