Cina-Usa: ministero Esteri, Pechino respinge accuse di furto segreti commerciali (2)

- Geng ha aggiunto che sono invece dipartimenti competenti negli Stati Uniti, in violazione del diritto internazionale e delle norme di base che regolano le relazioni internazionali, ad aver condotto attività di furto, spionaggio e sorveglianza su larga scala, organizzate e indiscriminate ai danni di governi stranieri, imprese e privati. "Dal caso di Wikileaks a Edward Snowden, l'ipocrisia degli Stati Uniti e il doppio standard sulla sicurezza informatica sono stati completamente rivelati", ha detto Geng. Il portavoce ha affermato che, in base alle abbondanti informazioni di pubblico dominio, le agenzie statunitensi sono impegnate in attività di intrusione informatica, sorveglianza e monitoraggio su governi, istituzioni, imprese, università e individui stranieri, compresi i loro stessi alleati. "Anche la Cina ne è vittima. Abbiamo presentato rimostranze agli Stati Uniti e abbiamo chiesto di fornire spiegazioni e di interrompere immediatamente tali attività", ha affermato Geng. (Cip)