Difesa: Afghanistan, avvicendamento al comando del Task Group Fenice (2)

- Nei sei mesi di mandato, gli uomini e le donne del Rigel hanno totalizzato ben 638 missioni di volo per un totale di oltre 1.100 ore volate. Il generale Barduani, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto dal tenente colonnello Moncada, ha augurato le migliori fortune al subentrante comandante della Fenice, tenente colonnello Tonon e ai suoi piloti del settimo Reggimento dell’Aviazione dell’Esercito “Vega” di Rimini. Il Task Group Fenice è dotato di Tactical Unmanned Aerial System (Tuas) Shadow 200 RQ- 7C, un aeromobile a pilotaggio remoto di categoria tattica che fornisce alle unità supportate una capacità di ricognizione e sorveglianza aerea notte e giorno, di elicotteri multiruolo UH 90, utilizzati per il trasporto del personale, per l’evacuazione medica di personale ferito e per la ricerca e salvataggio di personale disperso, per la quale operano squadre specializzate del 66mo Reggimento fanteria aeromobile “Trieste”, e di elicotteri da esplorazione e scorta AH 129 “Mangusta”. (segue) (Com)