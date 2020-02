Iraq: un morto, quattro feriti e due scomparsi nelle proteste degli ultimi 2 giorni

- L'Ufficio dell'Alto commissario iracheno per i diritti umani (Ihchr), organizzazione semi-governativa di Baghdad, ha documentato l'uccisione di un manifestante, il ferimento di due dimostranti e due agenti di sicurezza, e la scomparsa di due attivisti nelle ultime 48 ore. "I team di monitoraggio hanno continuato a documentare le manifestazioni durante gli ultimi due giorni a Baghdad e nel resto delle province meridionali. Abbiamo documentato la morte di un attivista nel governatorato di Dhi Qar e il ferimento di due manifestanti e due agenti di sicurezza nell'area di Al Wathba Square a Baghdad”, si legge in una nota dell’Ihchr, sottolineando come diverse persone siano state arrestate per aver lanciato bottiglie molotov, bombe a mano e per aver utilizzato armi da fuoco contro le forze di sicurezza. L’organizzazione ha registrato anche il rapimento di due attivisti a Baghdad e a Najaf. (segue) (Irb)