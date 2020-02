Usa: primarie New Hampshire, in testa il socialista Sanders

- Il senatore socialista Bernie Sanders è in cima alle preferenze espresse dagli elettori del New Hampshire in occasione delle primarie del Partito democratico Usa, che si sono tenute in quello Stato nella giornata di ieri, 11 febbraio. Biden, portabandiera dell’ala progressista del partito, risulta in testa col 26,1 per cento dei consensi, dopo lo spoglio dei tre quarti dei voti espressi nello Stato. L’ex sindaco di South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, segue Sanders col 24,1 per cento dei consensi. Al terzo posto la senatrice moderata Amy Klobuchar, che ha ottenuto circa il 20 per cento dei voti. Si conferma in fortissima difficoltà l’ex vicepresidente Usa Joe Biden, dato per mesi in vantaggio dai sondaggi e dai media vicini al Partito democratico: il 77enne, già vice di Barack Obama, ha ottenuto appena l’8,4 per cento dei consensi.(Was)