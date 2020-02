Russia-Italia: al via la visita del ministro dell’Agricoltura Bellanova a Mosca

- Il ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, è attesa da oggi in visita ufficiale nella Federazione Russa in occasione di Prodexpo, la fiera più importante del paese per quanto riguarda il settore agroalimentare. Lo si apprende da una nota del ministero dell’Agricoltura (Mipaaf), secondo la quale all’evento prenderanno parte 2.600 espositori da più di 70 paesi. Stando alla nota, il ministro “arriverà a Mosca domani accompagnata tra gli altri da capo di gabinetto del Mipaaf e dal consigliere diplomatico, e in serata incontrerà all’ambasciata d’Italia a Mosca una folta delegazione di imprenditori italiani e russi”. “Giovedì 13 febbraio il ministro avrà un colloquio con il capo del dicastero dell’Agricoltura russo, Dmitrij Patrushev”, prosegue la nota. All’ordine del giorno ci saranno “l’interscambio agroalimentare bilaterale, fortemente penalizzato negli ultimi anni ma dalle grandi potenzialità, la rilevante presenza di imprese italiane in Russia e il rafforzamento della cooperazione e del dialogo”. La visita proseguirà poi alla Fiera Prodexpo, dove saranno presenti circa 60 aziende italiane, con un incontro con il presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro. In programma anche una visita presso lo stabilimento Inalca-Cremonini e all’inaugurazione dei nuovi Magazzini. (Rum)