Kazakhstan: presidente Tokayev, funzionari pubblici dedichino più tempo al volontariato

- I funzionari pubblici e i dipendenti delle società statali dovrebbero essere un esempio per la nazione e dedicare diverse ore alle attività di volontariato. Lo ha dichiarato il presidente del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev alla cerimonia di apertura di un evento dedicato ai volontari. “Il volontariato dovrebbe diventare parte della cultura dello Stato e delle società private per la creazione di ascensori sociali, il che è molto importante”, ha detto Tokayev.Il capo dello Stato ha invitato gli imprenditori privati a partecipare attivamente all'attuazione dell'anno del volontariato. Tokayev ha anche affermato che il ruolo principale dovrebbe essere svolto dagli organi esecutivi che dovrebbero aprire la strada al proseguimento delle iniziative di volontariato e creare tutte le condizioni per gli attivisti. (Res)