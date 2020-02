Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 12 febbraio, Torino e in Piemonte:COMUNEMadrid: l'assessora Leon partecipa al 'Madrid Design Festival'Ore 9,15 - Liceo Alfieri: l'assessore Di Martino assiste, nell'ambito del "Safe internet day", allo spettacolo conferenza "Tredicesimo piano" su fake news, cyberbullismo e linguaggio dell'odio.Ore 11 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Diritti e pari opportunità (pres.Cinzia Carlevaris) e la V Commissione (Pres.Massimo Giovara). Odg: 1) Elezione vicepresidente della commissione consiliare permanente diritti e pari opportunità; 2) Audizione della fondazione Bet she can, per l'illustrazione di progetti che si rivolgono alle bambine e alle ragazze nella fase della preadolescenza con l'obiettivo di avvicinarle alle discipline Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics).Ore 12.30 - Palazzo Civico, sala Colonne: conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il "17 febbraio: Valdesi ed Ebrei per i diritti di tutti". Interverranno l'assessore Giusta, la Presidente del Concistoro di Torino Patrizia Mathieu e il presidente della Comunità Ebraica di Torino Dario Disegni.Ore 14 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della II Commissione (pres.Roberto Malanca). Odg: Audizione Rfi Spa sul nodo ferroviario torinese e stazioni in fase di completamento: fermate Dora, Zappata, San Paolo.Ore 16 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara). Odg: Mozione "Determinazione della ricerca conoscitiva sulla candidatura di Torino a capitale europea della cultura".Ore 17,30 - Palazzo civico - sala Colonne - Assemblea annuale dei soci dell'associazione Consiglieri emeriti del comune di Torino. Interviene il presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari. (segue) (Rpi)