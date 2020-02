Kazakhstan: le riserve esterne sono cresciute dell’1,2 per cento a gennaio

- Le riserve esterne del Kazakhstan si sono attestate a 26,8 miliardi di euro pari all'1,2 per cento in più rispetto al mese precedente. È quanto riferito dall’ufficio stampa della Banca nazionale che riporta i dati aggiornati al 31 gennaio 2020. Tuttavia, le attività in valuta liberamente convertibile sono diminuite di 415 milioni di tenge per stabilizzarsi a 9,67 miliardi di tenge (23,4 milioni di euro). Le riserve auree sono aumentate di 768 milioni di tenge sino a 19,64 miliardi di tenge (47,7 milioni di euro) a causa dell’aumento del prezzo dell'oro del 4 per cento. Le riserve valutarie si sono ridotte anche a causa del rimborso del debito nazionale e della riduzione del saldo dei conti in valuta estera delle banche di secondo livello presso la Banca nazionale.(Res)