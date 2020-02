Malesia: crescita pil rallenta ai minimi da 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo della Malesia è cresciuto del 4,3 per cento nel 2019, il dato peggiore da dieci anni a questa parte. Nel 2018 l’economia malese era cresciuta del 4,7 per cento; a pesare sull’economia malese sono stati principalmente il calo dei consumi domestici e la minore domanda estera, effetto delle turbolenze del mercato globale. Il rallentamento è stato ancor più marcato tra ottobre e dicembre scorsi, quando la crescita dell’economia malese è stata del 3,6 per cento_ ben al di sotto delle previsioni degli economisti, che in media si aspettavano un’espansione del 4,2 per cento. Il governatore della Banca centrale della Malesia, Nor Shamsiah Yunus, ha dichiarato oggi che le minori esportazioni nette di beni e servizi e il calo dei consumi sono le cause della battuta d’arresto nel quarto trimestre del 2019. Secondo una analisi di Maybank Investment Bank Research – ramo d’investimento della prima banca malese – tra ottobre e dicembre scorsi hanno pesato anche contrazioni dei settori agricolo, minerario e manifatturiero. (segue) (Fim)