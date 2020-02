Malesia: crescita pil rallenta ai minimi da 10 anni (4)

- Il 14 gennaio scorso, il premier Mahathir ha dichiarato di essere pronto a cedere lo scranno di capo del governo in qualunque momento; a patto, però, che tale richiesta venga formalizzata dal consiglio di presidenza della coalizione di governo, composta da quattro partiti impegnati in una lotta di potere sempre più serrata. “Penso che la questione (della cessione della carica di primo ministro) verrà decisa da tutti e quattro i partiti (della maggioranza) collegialmente. Decideranno se vogliono che mi faccia da parte o meno”, ha detto il premier. Al di là delle apparenze, le parole di Mahathir certificano che il primo ministro in carica non ha alcuna intenzione di farsi da parte spontaneamente: Mahathir è consapevole che ad oggi la coalizione che sostiene il suo esecutivo, e che è composta tra gli altri dal partito Parti Prabumi Bersatu Malaysia, di cui è leader, non è capace in alcun modo di raggiungere una decisione unitaria in merito alla guida del governo. (segue) (Fim)