Malesia: crescita pil rallenta ai minimi da 10 anni (7)

- Era stato il ministro delle Finanze malese, Lim Guan Eng, a lasciare di sasso la comunità d’affari globale subito dopo la sua nomina, a maggior 2018, rivelando che il debito pubblico malese non ammontava a 686,8 miliardi di ringgit, come dichiarato dal precedente governo, ma ad oltre mille miliardi di ringgit (243,7 miliardi di dollari). Tale macroscopica discrepanza aveva assestato un’ulteriore colpo alla reputazione già compromessa dell’ex premier Najib, contribuendo a relegare il fronte politico conservatore in una situazione di debolezza senza precedenti nella storia contemporanea del paese. Abbattuto il fronte conservatore, però, i partiti progressisti si sono trovati privi di un elemento unificante, e liberi di dar sfogo alle loro diatribe interne. (segue) (Fim)