Malesia: crescita pil rallenta ai minimi da 10 anni (8)

- La crescita del prodotto interno lordo malese non ha ecceduto il 5 per cento sin dal secondo trimestre del 2018, quando l’economia nazionale – complice la momentanea euforia suscitata dall’imprevisto esito delle elezioni – aveva conseguito un’espansione del 5,3 per cento annuo. Nel 2019 l’economia malese ha subito un ulteriore, progressivo rallentamento. Nei primi nove mesi dello scorso anno gli investimenti esteri complessivi in progetti manifatturieri sono ammontati a 3,5 miliardi di dollari, ben al di sotto dei livelli conseguiti dal paese nel 2018, quando il totale annuo era ammontato a 9,7 miliardi di dollari. Tra gennaio e settembre dello scorso anno, il totale degli investimenti esteri approvati dalle autorità malesi è ammontato a 35,42 miliardi di dollari, un dato a sua volta inferiore a quello dell’anno precedente. La pressione del debito pubblico si è in parte allentata, ma a trattenere gli investitori internazionali sono anche altri fattori, a cominciare appunto dall’incertezza in merito alla transizione di potere anticipata per due anni, che dovrebbe proiettare a capo dell’esecutivo l’ex nemico divenuto alleato di Mahathir, Anwar Ibrahim. (segue) (Fim)