Difesa: Corea del Sud e Regno Unito concordano rafforzamento cooperazione tecnologica

- La Corea del Sud e il Regno Unito hanno concordato oggi di rafforzare la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie per la difesa. Lo ha annunciato La Defense Acquisition Program Administration, agenzia sudcoreana responsabile delle acquisizioni della Difesa. L’agenzia ha firmato un memorandum d’intesa con la Defence and Security Organization, alle dipendenze del dipartimento per il Commercio internazionale britannico. L’accordo prevede una intensificazione della ricerca congiunta di tecnologie applicabili a nuovi sistemi d’arma. Il memorandum farà da cornice per la conduzione di programmi di ricerca e sviluppo congiunti e per lo scambio di informazioni tra scienziati del settore della difesa. Nelle intenzioni di Seul, l’accordo aprirà le porte dell’industria della difesa sudcoreana a programmi di ricerca congiunti globali.(Git)