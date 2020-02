Singapore: il partito Pps presenta la sua prima agenda di politica economica (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha istituito quattro mesi fa un comitato incaricato di rivedere il sistema elettorale. L’istituzione della commissione, che è solito precedere la proclamazione di nuove elezioni, era stata accolta a settembre come il segnale di imminenti elezioni anticipate; ad oggi, però, ancora non è chiaro quando i cittadini di Singapore saranno chiamati alle urne. Il leader dell’opposizione, Pritam Singh – leader del Partito dei lavoratori – ha tentato di ottenere una risposta in proposito questa settimana, chiedendo al governo se il rapporto del comitato fosse pronto. Il ministro del Commercio e dell’industria, Chan Chun Sing, si è però limitato a replicare che l’organo consultivo sta ancora deliberando, e che il rapporto conclusivo, una volta pronto, “verrà presentato alla Camera e al pubblico”. La finestra per l’organizzazione di elezioni nel primo trimestre 2020 si sta ormai chiudendo; le prossime elezioni dovranno essere organizzate entro aprile 2021, ma il Partito di azione popolare (Pap), che governa ininterrottamente la città-Stato da 16 anni, raramente attende la naturale scadenza della legislatura prima di indire un voto. Le parole del ministro Sing suggeriscono che il governo sia ancora impegnato nei necessari preparativi di carattere amministrativo. (segue) (Fim)