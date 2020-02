Singapore: il partito Pps presenta la sua prima agenda di politica economica (7)

- Le elezioni, che dovrebbero svolgersi entro aprile 2021, segneranno uno storico avvicendamento della leadership nella città-Stato, in un delicato contesto segnato però da un brusco rallentamento economico e da inedite sfide sul fronte della competitività. Il governo di Singapore ha annunciato ieri l’istituzione di un comitato incaricato di definire i confini dei collegi elettorali. L’annuncio ha alimentato le indiscrezioni secondo cui il governo intende organizzare elezioni prima della scadenza naturale del suo attuale mandato, fissata all’inizio del 2021. Se le elezioni si terranno effettivamente nei prossimi mesi, avverranno in un contesto di forte incertezza economica: il paese ha recentemente rivisto al ribasso le proiezioni di crescita della sua economia per il 2019. (segue) (Fim)