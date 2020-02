Singapore: il partito Pps presenta la sua prima agenda di politica economica (10)

- L’Ufficio del primo ministro di Singapore ha pubblicato una nota a settembre, in cui si informa che “il comitato (per la revisione delle circoscrizioni elettorali) ha ricevuto istruzioni di rivedere i limiti delle attuali partizioni elettorali, e di raccomandare il numero e i confini delle circoscrizioni a rappresentanza singola e di gruppo”. La nota non precisa alcuna scadenza temporale per la presentazione di un rapporto in merito all’attività di revisione. Nel 2015, quando si sono tenute le precedenti elezioni, il premier Lee aveva però assicurato i parlamentari che ci sarebbe stato tempo a sufficienza per leggere e valutare i contenuti del rapporto prima della convocazione di nuove elezioni. “Non predo sia possibile promettere un periodo minimo (per la presentazione del rapporto), ad esempio di sei mesi, perché tutto dipende dalle esigenze della situazione e da quando le elezioni diverranno necessarie”, aveva dichiarato il premier in quell’occasione. (segue) (Fim)