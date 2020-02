Usa: Wsj, accordo T-Mobile e Sprint potrebbe cambiare mercato telefonia mobile

- Il via libera da parte delle autorità degli Stati Uniti all'accordo tra T-Mobile e Sprint potrebbe trasformare il mercato della telefonia mobile nei prossimi anni. Lo scrive il "Wall Street Journal", commentando la decisione presa da un tribunale di Manhattan, New York. Il quotidiano finanziario di New York sostiene che adesso il mercato sarà controllato da tre gruppi: Verizon che conta 114 milioni di abbonati, AT&T con 75 milioni e il terzo operatore, che nascerà dalla fusione di T-Mobile e Sprint e avrà 80 milioni di abbonati. In questo modo la nuova azienda potrà competere ad armi pari con i due colossi. Per il "Wall Street Journal" la fusione potrebbe far diminuire la competizione e così fermare la diminuzione del costo dei servizi mobile negli Stati Uniti, che proprio grazie a T-Mobile e Sprint negli scorsi anni erano scesi di molto. T-Mobile potrà comprare Sprint per 26,5 miliardi di dollari. La fusione era stata bloccata due anni fa da una causa da parte Stato di New York: il timore è che il nuovo colosso possa agire da monopolista in alcune aree, soprattutto in quelle rurali, e aumentare i prezzi. (Was)