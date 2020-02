Imprese: Ue, Google si prepara a chiedere di eliminare multa record da 2,4 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google si prepara a chiedere alle autorità dell'Unione europea di annullare una multa da 2,4 miliardi di euro imposta al colosso tecnologico statunitense dalle autorità antitrust dell'Ue. L'Unione europea sostiene che il motore di ricerca di Google abbia dato la precedenza ai servizi di confronto dei prezzi di sua proprietà rispetto a quelli forniti da aziende europee più piccole. Si tratta della prima di tre multe a carico del colosso statunitense volute dall'antitrust europeo, per un totale di 8,5 miliardi di euro. Le autorità di Bruxelles hanno multato Google per tre casi distinti, uno dei quali coinvolge il sistema operativo Android. Anche Microsoft è stata multata dall'Unione europea per 2,2 miliardi di dollari. Per entrambi i gruppi gli scontri sulle norme da rispettare nel mercato Ue durano da più di dieci anni. (Was)