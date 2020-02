Spazio: Nasa pronta a finanziare compagnie private tra cui SpaceX e Blue Origin

- La National Aeronautics and Space Administration (Nasa) chiede al Congresso degli Stati Uniti 25,2 miliardi di dollari per il 2021, ovvero un aumento del 12 per cento del suo bilancio annuale rispetto allo scorso anno. L'arrivo di nuovi fondi potrebbe essere un ottimo affare per le aziende private del settore spaziale come SpaceX, Blue Origin, Boeing e Lockheed Martin, che da tempo collaborano con l'agenzia spaziale statunitense. Tali aziende potrebbero infatti vedere un aumento delle commesse e dei contratti, sostiene un articolo del network statunitense Cnbc. I fondi chiesti dalla Nasa sono assai superiori alle attese, sostengono diversi analisti citati da Cnbc. La richiesta della Nasa è legata soprattutto ai progetti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha più volte annunciato l'obiettivo di riportare l'uomo sulla Luna entro il 2024 (Was)